"Кожна наступна багатша, ніж попередня": Гросу розповіла про жінку, через яку розпався її шлюб

Співачка Аліна Гросу, котра нещодавно ошелешила шанувальників новиною про розлучення з Олександром Комковим, вирішила більше не приховувати болісних та некрасивих подробиць того, що сталося.

Зі слів Аліни, її тепер уже ексчоловік запав на жінку, старшу за себе, та відверто оголосив про це дружині.

Про це Гросу розказала "Світському життю".

"Я знаю, хто це. Дякую йому, що він мені сказав чесно. Вона набагато старша за нього. Але вона відправила його від себе десь за два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив! Ти в мене не будеш туди-сюди як бумеранг", - пригадала Аліна.

Шлюб Аліни та Олександра тривав менше року фото з instagram гросу

"Звичайно, винні двоє, і якщо він захотів чогось нового, значить, щось дійсно йому не подобалося в мені. Були дуже брудні розмови. А потім він сміється і каже: "У мене кожна наступна багатша, ніж попередня". І якось для мене все прояснилося", - зізналася вона.

Виявляється, батьки Аліни від початку не були в захваті від її заміжжя, а мудрий тато був переконаний, що цей шлюб протримається не більше року. Коли зрештою так і сталося, зірці було важко повідомити про це рідних.

Гросу досі не видалила з фотоблогу романтичні світлини з тепер уже колишнім чоловіком

"Я не хотіла, щоб мені щось казали. Мені було дуже боляче казати їм, що не склалося. Мені було соромно. Мене виховували так, що має бути один чоловік на все життя. Вони і самі старалися, щоб у нас все було добре. Але не всі у сім’ї знають, я бабусі досі не можу сказати, тому що в нас так не прийнято. Просто шкода, що так все вийшло. Шкода, що перший шлюб, а я сподівалася, що він буде першим і останнім, ось так закінчився", - поділилася вона.

Свою пісню та кліп "Голий король", у якому Гросу позбувається зрадливого чоловіка-козла, співачка дійсно "присвятила" Олександрові.

Співачка ефектно потроллила екса-зрадника у своєму кліпі

"Він мені сказав, що смокінг на ньому ніколи так погано не сидів. А я йому сказала: "Якби я тебе зраджувала, то на тобі б і роги краще сиділи", - заявила вона.

Як відомо, пишне італійське весілля Гросу та Комкова обійшлося батькам артистки в 100 тисяч доларів. Батьки Олександра тоді подарували молодятам квартиру в Москві. Вона залишилася чоловікові.

Нагадаємо, Аліна мріяла народити своєму коханому "Комочку" трьох дітей.