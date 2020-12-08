Брежнєва з голим животом потанцювала на стільці. ВІДЕО
Вівторок, 8 грудня 2020, 14:20
Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно випустила кліп на пісню "Сестра", де звабливо танцювала на надувному кріслі, показала не менш звабливе відео з репетиції цього танцю.
"Парнером" артистки став стілець.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, в кліпі Віри знялися її старша донька Соня та подружки. Справжніх сестер, зокрема колишню дружину Олександра Цекала, Вікторію Галушку, співачка, мабуть, не змогла вмовити.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Брежнєва показала звабливе декольте та ранкове обличчя без мейкапу
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії