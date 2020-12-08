Брежнєва з голим животом потанцювала на стільці. ВІДЕО

8 грудня 2020, 14:20

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно випустила кліп на пісню "Сестра", де звабливо танцювала на надувному кріслі, показала не менш звабливе відео з репетиції цього танцю.

"Партнером" артистки став стілець.

 
Ось як Віра опановувала сексі-рухи для кліпу
 
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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Нагадаємо, в кліпі Віри знялися її старша донька Соня та подружки. Справжніх сестер, зокрема колишню дружину Олександра Цекала, Вікторію Галушку, співачка, мабуть, не змогла вмовити.

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