"Холостячка" Мішина посвітила стегном на обкладинці глянцю

Актриса і головна холостячка країни Ксенія Мішина прикрасила грудневу обкладинку модного видання Cosmopolitan.

Цим фактом зірка телешоу і кількох відомих серіалів похвалилася в Instagram.

А ще Ксенія згадала, як колись їй було важко самовиражатися.

"Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала, з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю", - зізналася Мішина.

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Мішиній випала честь знятися для останнього номера Cosmo 2020-го року

"Ну а як можна не виражати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасний, унікальний всесвіт. І я відчуваю, що моя місія в тому числі надихати інших бути собою", - зазначила акторка.⠀

"Можливо все, головне не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти по ньому сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог! Зроби своє життя легендарним!", - закликала Мішина.

Фото Cosmopolitan.ua