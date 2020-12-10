"Холостячка" Мішина посвітила стегном на обкладинці глянцю
Актриса і головна холостячка країни Ксенія Мішина прикрасила грудневу обкладинку модного видання Cosmopolitan.
Цим фактом зірка телешоу і кількох відомих серіалів похвалилася в Instagram.
А ще Ксенія згадала, як колись їй було важко самовиражатися.
"Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала труднощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть, моя душа все ж знала, з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю", - зізналася Мішина.
"Ну а як можна не виражати себе, якщо всередині кожного з нас прекрасний, унікальний всесвіт. І я відчуваю, що моя місія в тому числі надихати інших бути собою", - зазначила акторка.⠀
"Можливо все, головне не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти по ньому сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог! Зроби своє життя легендарним!", - закликала Мішина.
Фото Cosmopolitan.ua