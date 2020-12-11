"Переживала, що буду схожа на великий пудинг": Білик у зефірній сукні знялася в кліпі про любов

Співачка Ірина Білик представила відеокліп на свою пісню "Я умею любить". У атмосферній лавсторі, яку зняв кліпмейкер Герман Ненов, зірка з'являється в пишній рожево-блакитній сукні. Як зізналася Іра, надягати її вона спершу побоювалася.

"Сукня - об'ємна, я переживала, що в ньому буду схожа на великий пудинг або повітряну кулю. Герман заспокоїв мене, пообіцяв чудовий результат. І не збрехав - я дуже подобаюся собі в кадрі", - поділилася артистка.

Ірина Білик у кліпі вбрана в об'ємну, але повітряну сукню. І не схожа ні на який пудинг фото пресслужби

"Сукню зберегла, планую з'явитися в ній на сцені або на якомусь великому святі. Вона така... З доброю аурою! А найкласніше, що на зйомках практично весь час поділ плаття за мною носили двоє стилістів, і я дійсно відчула себе маленькою дівчинкою, справжньою Принцесою", - додала вона.

Співачка відчула себе принцесою

Починається кліп із бурхливої сварки героїні Білик із бойфрендом, який навіть розпускає руки. Але у кінці вони миряться, згадавши, як красиво та чисто зароджувалося їхнє кохання у дитинстві.

50-річна Білик заспівала про те, як це, вміти любити

"За проблемами і турботами іноді ми забуваємо, що таке Кохання, яке це світле та прекрасне почуття... Адже, щоби знову навчитися любити, треба лише подивитися на світ очима дитини. Власне, про це й наша робота", - зазначив Ненов.

Ірі б чарівну паличку в руки - і вийшло би вже якесь фентезі про фей

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Нагадаємо, в попередньому своєму кліпі Ірина Білик крутила любов із турецьким мачо. І кадри зі зйомок, що передчасно потрапили до ЗМІ, спрочинили хвилю чуток, буцімто артистка наставляє ріжки своєму чоловіку Аслану Ахмадову.

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