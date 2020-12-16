Фреймут повчила, як елегантно плескати в долоньки, та назвала свій улюблений бік
16 грудня 2020, 11:27
Телеведуча Ольга Фреймут продовжує розширювати етикетний кругозір своєї аудиторії. Тепер, потрапивши на спектакль чи концерт, ви завжди зможете упізнати фанатів зірки по тому, як вони аплодують.
Оля показала це в Instagram.
Важливий момент у цьому процесі, виявляється - це нахил голови на "улюблений" бік.
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Нагадаємо, нещодавно Фреймут зізналася, з якою проблемою їй довелося звернутися по допомогу до психогенетика.
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