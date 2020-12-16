Фреймут повчила, як елегантно плескати в долоньки, та назвала свій улюблений бік

Телеведуча Ольга Фреймут продовжує розширювати етикетний кругозір своєї аудиторії. Тепер, потрапивши на спектакль чи концерт, ви завжди зможете упізнати фанатів зірки по тому, як вони аплодують.

Оля показала це в Instagram.

Важливий момент у цьому процесі, виявляється - це нахил голови на "улюблений" бік.

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Нагадаємо, нещодавно Фреймут зізналася, з якою проблемою їй довелося звернутися по допомогу до психогенетика.

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