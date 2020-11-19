Фреймут про життя в умовах карантину: Ми проходимо тест на жіночність

Телеведуча Ольга Фреймут вважає пандемію та обмеження, в яких ми змушені через неї існувати, випробуванням для жіночності. Вона закликає своїх шанувальниць пережити цей період із гідністю та "не втратити лице".

Оля написала про це в Instagram.

Фреймут радить жінкам не розслаблятися в карантині фото з instagram фреймут

"В цю епоху ізоляції та самотності ми залишилися наодинці з собою. І якою великою є спокуса загорнутися у трикотаж, наїстися забороненого (все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою. Але ж ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді. Бо залишатися собою за обставин, коли від тебе мало вимагають, продовжувати плекати красу та внутрішній світ, наче нічого й не трапилося, - це і є доказ любові до себе", - наголосила вона.

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"Ладитися не на ярмарку марнославства, а для свого мікрокоролівства, серед резидентів якого лише ти і твоя сім‘я... ось що для мене істинна жіночність. Перечекати неприємності, в які занурився світ, достойно. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз", - додала Фреймут.



Нагадаємо, нещодавно зірка зізналася, що працює з психогенетиком, щоби вирішити свою давнішню проблему "синдрому снігової королеви".

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