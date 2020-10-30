"Перетворилася на Снігову королеву": Фреймут зізналася, з якою проблемою пішла до психогенетика

Телеведуча Ольга Фреймут зробила несподіване зізнання: вона потерпає від від власної скутості та холодності і навіть звернулася до спеціаліста, щоби це виправити. 38-річна зірка працює з психогенетиком.

Про це Оля розказала в програмі "Життя відомих людей".

"Я проходжу сеанси з психогенетиком, щоб зрозуміти на якому рівні стався оцей надрив і я перетворилася в снігову королеву", - зазначила вона.

"Снігова королева" Фреймут працює з психогенетиком фото з instagram фреймут

"Бо цей синдром "снігової королеви" він в житті і допомагає, тому що для кар’єри це дуже добре, але і заважає, бо іноді хочеться підійти сказати: "Привіт! Ти!", по плечі "А, давай!". Мені здається якби я так зробила, люди би подумали, що мене вже треба в дурку везти", - додала Фреймут.

А ще телезірка в черговий раз похвалилася своїм чоловіком Володимиром Локотком.

"Я точно заслужила собі такого чоловіка. Тому що, це дійсно, це таке вичекане почуття, витримане", - поділилася вона.

"У нього є проблеми, він мало там транслює свої почуття до мене якимись словами, тобто він не сяде і не напише мені сонет Шекспіра, але він завжди поруч. Я можу подивитись в магазині на якусь річ: "Ох, це так дорого", але торкнулася пальта – ввечері мені вже то пальто привезли додому. От це цінність, але найважливіше це те, як він ставиться до діток, бо для кожної жінки важливо, щоб поруч був той, хто любить її дітей, хто любить їхніх дітей", - підкреслила Ольга.

Нагадаємо, Фреймут розповідала, що сама запропонувала гендиректорові "Нового каналу" з нею одружитися.

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