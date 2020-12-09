Настя "з Уханя" Зінченко про 20 років різниці з нареченим: Наші думки – як одне ціле

Анастасія Зінченко, відома своєю непростою евакуацією з китайського міста Ухань навесні цього року, висловилася з приводу 20-річної різниці у віці зі своїм обранцем – головою ДМС Максимом Соколюком.

За словами 23-річної Насті, у них із нареченим немає жодних проблем через вік.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"У нас з Максимом різниця 20 років, але я їх відчуваю, як 5. Не більше і не менше. Коли я ще була в Ухані і мене не евакуювали, 20 лютого мені подзвонив Максим. Він був упевнений, що я 1979 року народження, тому що так було написано в списках на евакуацію. У моєму році народження була помилка. І він спілкувався зі мною довгий час з упевненістю, що я доросла людина…", - поділилася Зінченко.

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Максиму 43 роки, він був одружений і має двох дітей

"Зараз, коли ми обговорюємо цю тему, це цікаво. Каже, що у спілкуванні, міркуваннях, інтересах і поглядах ми схожі, і немає відчуття, що я молодша. Наші думки - як одне ціле, нам не потрібно іноді щось говорити вголос, вистачає погляду або жесту. Ми любимо старі фільми, любимо музику одного й того ж виконавця. У нас дозвілля загальне, як і аптечка", - запевнила Настя.

"Звичайно, у мене є свої цікаві 23-річні приколи, дитячі навіть я б сказала, але від цього нам цікавіше і веселіше. Найчастіша фраза в нашому домі: "Нудна дружина - горе в сім'ї", - пожартувала дівчина.

"Мені з ним добре, спокійно і так надійно! Я знаю, що він не зверне навіть увагу на мій "настрій-гойдалку" в певні дні, як і не образиться на мою запальність вранці (якщо не виспалася). І все тому, що він дорослий, розважливий і розумний чоловік. Він знає, що це моя природа, що це тимчасові моменти, на які уваги звертати не потрібно", - зауважила Настя.

"Він любить мене, а я його. І я вже й не пам'ятаю, що у нас є різниця в віці, поки про це хтось не напише в коментарях", - додала вона.

До речі, не так давно у Насті з'явився ще один песик

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