Любов у часи ковіду: найромантичніші парочки 2020-го року

2020-й видався вкрай непростим та багатим на тривожні й сумні новини. Але тим більше тішили колектив ТаблоID та, сподіваємося, і вас, любі читачі, романтичі інфоповоди - зіркові весілля та заручини.

Телеведучий Володимир Остапчук і Христина Горняк, актор Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко, шоумен Антін Мухарський і Ліза Бєльська, співак Віктор Павлік і Катерина Репяхова, співачка Ганна Седокова і Яніс Тімма, футболіст Олександр Зінченко і Влада Седан - яка пара закоханих голубят цього року сподобалася вам найбільше?

Події в особистому житті Вови Остапчука розвивалися просто-таки блискавично. Уже через кілька місяців після розлучення з першою дружиною телеведучий красиво освідчився новій коханій, Христині. Тоді пара ще не знала, яке випробування на них чекає: Остапчук дуже тяжко захворів на COVID-19, і весілля довелося скасувати.

Роман Вови і Христини почався восени 2019-го, а восени 2020-го вони одружилися

У цей непростий період Христина для коханого стала янголом-охоронцем та відданою медсестрою. Вона навіть сама робила йому уколи. Коли хвороба відступила, пара нарешті зіграла весілля своєї мрії.

Зі слів Антіна Мухарського, його муза Єлизавета, до якої він звертається на "ви", помогла йому вибратися з депресії після розлучення зі Сніжаною Єгоровою. Кілька років тому пара повінчалася, а в 2020-му офіційно оформила свій шлюб, який, упевнений "Антінчик", був укладений на небесах.

Антін та Ліза нарешті стали офіційним подружжям

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк та його дівчина Тіна разом уже два з половиною роки. Бешкетна парочка радувала фанів голою фотосесією, а восени 30-річний Тарас зважився на рішучий крок: зробив коханій пропозицію руки та серця в прямому етері "Танців з зірками". Звісно, Тіна відповіла йому "так".

У Тараса з Тіною багато романтичних фото разом

Коли співак Віктор Павлік уперше зустрів 7-річну Катрусю Репяхову, він і не здогадувався, що через багато років юна фанатка стане головною жінкою його життя. У травні 54-річний артист одружився вчетверте, і Катерина планує подарувати йому трьох дітей.

Нагадаємо, коли старшого за неї на 28 років артиста не стане, Репяхова збирається знову вийти заміж.

Для Павліка цей рік став і важким, і щасливим одночасно. Він втратив сина та обзавівся черговою дружиною

Співачка Ганна Седокова своїм прикладом показала мільйонам жінок, що ніколи не треба зневірюватися та припиняти шукати любов. А ще - що не треба зважати на закиди недоброзичливців, буцімто "розлученка з дітьми" не зацікавить жодного гідного чоловіка. 28-річний Яніс Тімма, двометровий красень-баскетболіст вважає, що його Аня - найкраща, чесна та щира, а її доньок та сина спортсмен полюбив наче рідних. Восени пара відгуляла весілля.

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко не зміг стримати сліз щастя, коли 24-го серпня одружувався зі спортивною журналісткою Владою Седан. Пара побралася раніше в Лондоні, але, незважаючи не пандемію, влаштувала під Києвом пишне весілля з відомими гостями.

Мабуть, найбільш несподіваною парою цього року стали голова Державної Міграціної служби Максим Соколюк та Анастасія Зінченко, більше відома як Настя з Уханя. Їхнє кохання народилося блискавично і привело до швидких заручин. Але дату весілля Настя поки не оголошувала.

Одруження міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з телеведучою Юлією Зорій стало одним із найоригінальніших. Адже пара зареєструвала шлюб на кордоні Херсонської області з Кримом. А святкування пишного весілля пкодружжя перенесло на невизначений термін через карантинні обмеженні.

Для 54-річного Резнікова шлюб із на 20 років молодшою Зорій став другим

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