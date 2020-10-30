"Не хотілося зайвих запитань": Федишин зізналася, що перехворіла на коронавірус

Співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та проюсером Віталієм Човником перехворіла на COVID-19. І якщо її колега Камалія докладно розказувала шанувальникам про перебіг хвороби, то Іра вирішила тримати це в секреті, доки не одужає.

Тепер, коли все позаду, Федишин розповіла про пережите "Зірковому шляху".

Федишин не хотіла афішувати, що хворіє на коронавірус фото з instagram федишин

"Не хотіла про це раніше розповідати, коли ми хворіли. Тому що мало тут приємного. Дійсно важко емоційно та психологічно. Тому не хотілося зайвих запитань", - пояснила співачка.

Реклама:

У самої Ірини недуга протікала відносно помірно без ускладнень, а от у Віталія - значно важче.

"У чоловіка було і двобічне запалення (легень). І коли він пропив 7 днів антибіотик, ми пішли зробили КТ – воно показало, що й аналізи погіршилися, і запалення збільшилося. Це, насправді, нас дуже налякало", - поділилася співачка.

У чоловіка артистки було двобічне запалення легень

Як зізналася Федишин, через панічний стан, викликаний коронавірусом, окрім обов’язкових ліків, їхня родина пропила і курс заспокійливих.

"На щастя, ми подолали цю недугу. І хочеться дійсно сказати всім, щоб бути дуже обережними. Тому носіть маску, дотримуйтеся дистанції, бережіть своє здоров’я, себе і своїх рідних", - закликала вона.

Нагадаємо, нещодавно від ускладнень на серце, спричинених коронавірусом, помер відомий блогер Дмитро Стужук.