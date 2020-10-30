"Не хотілося зайвих запитань": Федишин зізналася, що перехворіла на коронавірус
Співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та проюсером Віталієм Човником перехворіла на COVID-19. І якщо її колега Камалія докладно розказувала шанувальникам про перебіг хвороби, то Іра вирішила тримати це в секреті, доки не одужає.
Тепер, коли все позаду, Федишин розповіла про пережите "Зірковому шляху".
"Не хотіла про це раніше розповідати, коли ми хворіли. Тому що мало тут приємного. Дійсно важко емоційно та психологічно. Тому не хотілося зайвих запитань", - пояснила співачка.
У самої Ірини недуга протікала відносно помірно без ускладнень, а от у Віталія - значно важче.
"У чоловіка було і двобічне запалення (легень). І коли він пропив 7 днів антибіотик, ми пішли зробили КТ – воно показало, що й аналізи погіршилися, і запалення збільшилося. Це, насправді, нас дуже налякало", - поділилася співачка.
Як зізналася Федишин, через панічний стан, викликаний коронавірусом, окрім обов’язкових ліків, їхня родина пропила і курс заспокійливих.
"На щастя, ми подолали цю недугу. І хочеться дійсно сказати всім, щоб бути дуже обережними. Тому носіть маску, дотримуйтеся дистанції, бережіть своє здоров’я, себе і своїх рідних", - закликала вона.
Нагадаємо, нещодавно від ускладнень на серце, спричинених коронавірусом, помер відомий блогер Дмитро Стужук.