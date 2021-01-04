Цибульська топлес і в дощику виставила попу назустріч 2021
4 січня 2021, 10:08
Співачка Оля Цибульська, котра кілька років тому схудла з розміру L до S, тепер не відмовляє собі в задоволеннях робити еротичні фото. І ділитися ними в соцмережі.
Свій сексі-лук та звернення до 2021-го року 35-річна зірка розмістила в Instagram.
"Привіт, 2021. Я так багато чекала від колишнього, що він здувся. Тому сміливо заходь і не соромся. Сорі, зустрічаю в чому була...", - написала Оля.
Напів гола Цибульська зібрала кількадесят тисяч лайків. Але, звісно, деякі коментатори звинуватили артистку в вульгарності й несмаку.
Нагадаємо, торік Оля відверто розказала, яким був її шлях від "жирної корови" до нинішньої фізичної форми.
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