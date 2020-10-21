Цибульська похвалилася розтяжкою й поміркувала про "просто секс"

Співачка Оля Цибульська вирішила одним пострілом убити двох зайців: і свою розтяжку продемонструвати, і поговорити з фанами про важливе, про секс.

На роздуми зірку навів перегляд свіжого серіалу "Емілі в Парижі", де присутні романтика, пристрасть, поцілунки, але "ніяких весільних короваїв після першого сексу".

"...У нас, якщо поцілунок триває довше 15 секунд - то пора брати кредит на весілля", - пожартувала Оля.

За фізкультхвилинкою Оля замислилася про секс фото з instagram цибульської

На думку співачки, надто серйозне ставлення до сексу - це, мабуть, не дуже правильно. Хоча сама вона саме з таких жінок.

"Киць, я з того самого тіста. Мене виховали за формулою секс = син. Я вдячна батькам і не закликаю тебе змінити професію на ту, яку, кажуть, скоро легалізують. АУУУУ !Не треба змінювати чоловіків так часто як стрінги", - зазначила вона.⠀

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"Але якщо він тобі не подзвонив - не плач. Іноді секс - просто секс. Він вирішує все тільки тоді, коли нам більше нема чим зайнятися", - підсумувала Цибульська.

Нагадаємо, не так давно Оля хвалилася своїм оргазмом у ліфті.

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