Цибульська похвалилася розтяжкою й поміркувала про "просто секс"
Співачка Оля Цибульська вирішила одним пострілом убити двох зайців: і свою розтяжку продемонструвати, і поговорити з фанами про важливе, про секс.
На роздуми зірку навів перегляд свіжого серіалу "Емілі в Парижі", де присутні романтика, пристрасть, поцілунки, але "ніяких весільних короваїв після першого сексу".
"...У нас, якщо поцілунок триває довше 15 секунд - то пора брати кредит на весілля", - пожартувала Оля.
На думку співачки, надто серйозне ставлення до сексу - це, мабуть, не дуже правильно. Хоча сама вона саме з таких жінок.
"Киць, я з того самого тіста. Мене виховали за формулою секс = син. Я вдячна батькам і не закликаю тебе змінити професію на ту, яку, кажуть, скоро легалізують. АУУУУ !Не треба змінювати чоловіків так часто як стрінги", - зазначила вона.⠀
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"Але якщо він тобі не подзвонив - не плач. Іноді секс - просто секс. Він вирішує все тільки тоді, коли нам більше нема чим зайнятися", - підсумувала Цибульська.
Нагадаємо, не так давно Оля хвалилася своїм оргазмом у ліфті.
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