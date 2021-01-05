51-річна Лопес у купальнику помедитувала на пляжі. ВІДЕО
Вівторок, 5 січня 2021, 16:35
Американська співачка Дженніфер Лопес розпочала 2021-й рік бадьоро та позитивно. Днями зірка показувала себе у спортзалі, а тепер вирішила поділитися фрагментом сеансу медитації.
Займається нею 51-річна Джей Ло на мальовничому пляжі.
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Нагадаємо, медитація та аутотренінг - обов'язкова частина ранкової рутини співачки. А своїм косметичним засобом №1 Дженніфер називає продукт, який продається в кожному супермаркеті.
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