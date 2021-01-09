50-річна Кемпбелл у бікіні влаштувала танці в пустелі Кенії. ВІДЕО

Британська супермодель Наомі Кемпбелл мандрує Африкою. Зокрема, Чорна пантера насолоджується океаном у Кенії та викладає звідти сторіс і фото.

А днями Наомі влаштувала танці в купальнику посеред пустелі.

Світлини та відео вона показала в Instagram.

Супермодель дала волю емоціям і своєму гнучкому тілу

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Нагадаємо, рік тому Кемпбелл також позувала у Кенії, але без одягу.

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