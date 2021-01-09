50-річна Кемпбелл у бікіні влаштувала танці в пустелі Кенії. ВІДЕО
Субота, 9 січня 2021, 13:00
Британська супермодель Наомі Кемпбелл мандрує Африкою. Зокрема, Чорна пантера насолоджується океаном у Кенії та викладає звідти сторіс і фото.
А днями Наомі влаштувала танці в купальнику посеред пустелі.
Світлини та відео вона показала в Instagram.
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Нагадаємо, рік тому Кемпбелл також позувала у Кенії, але без одягу.
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