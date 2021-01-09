50-річна Кемпбелл у бікіні влаштувала танці в пустелі Кенії. ВІДЕО

Субота, 9 січня 2021, 13:00

Британська супермодель Наомі Кемпбелл мандрує Африкою. Зокрема, Чорна пантера насолоджується океаном у Кенії та викладає звідти сторіс і фото.

А днями Наомі влаштувала танці в купальнику посеред пустелі.

Світлини та відео вона показала в Instagram.

 
Супермодель дала волю емоціям і своєму гнучкому тілу 
 
Щоби мати таке тіло, Кемпбелл гарує у спортзалі
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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
Наомі якось розказувала, що їсть лише раз на день - в обід 
 

Нагадаємо, рік тому Кемпбелл також позувала у Кенії, але без одягу

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