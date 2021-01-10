Дружина 55-річного Павліка оголосила про вагітність
Неділя, 10 січня 2021, 18:34
Співак Віктор Павлік іще раз стане татусем. На первістка від 55-річного артиста чекає його молода дружина Катерина.
Радісною новиною молодиця поділилася в Instagram.
"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це безкінечна любов", - написала Катя.
Нагадаємо, від Віктора Франковича 26-річна дружина мріє народити трьох нащадків, і для них уже обрано імена. А коли співака не стане, то жінка знову вийде заміж.
Як відомо, в Павліка у попередніх шлюбах народилися сини Олександр і Павло та дочка Христина. Павло, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням, пішов із життя влітку.
Фото з Instagram
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