Дружина 55-річного Павліка оголосила про вагітність

Співак Віктор Павлік іще раз стане татусем. На первістка від 55-річного артиста чекає його молода дружина Катерина.

Радісною новиною молодиця поділилася в Instagram.

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це безкінечна любов", - написала Катя.

Це вже буде четверта дитина Павліка

Нагадаємо, від Віктора Франковича 26-річна дружина мріє народити трьох нащадків, і для них уже обрано імена. А коли співака не стане, то жінка знову вийде заміж.

Як відомо, в Павліка у попередніх шлюбах народилися сини Олександр і Павло та дочка Христина. Павло, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням, пішов із життя влітку.

Фото з Instagram

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