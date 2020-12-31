Щаслива Різатдінова в Буковелю зізналася, що хоче побудувати сім'ю

Гімнастка Ганна Різатдінова зі своїм 3-річним сином Романом гайнула до Буковелю. Там спортсменка не лише катається на лижах і насолоджується краєвидами, а й будує план на 2021-й рік.

Ним, а ще гарними фото Аня поділилася в Instagram.

Аня та Ромчик зустрічатимуть Новий рік у Карпатах фото з instagram різатдінової

"У 2021-му я хочу побудувати сім'ю", - зізналася колишня Олександра Онищенка.

3-річний син Онищенка вже став на лижі. Принаймні, на мамині

У 2021-му Різатдінова планує побудувати сім'ю

Нагадаємо, в листопаді Різатдінова та футболіст Сергій Мельник оголосили про свої романтичні стосунки. Але, судячи з Insta-сторі "Холостяка", він зараз не в Карпатах із Анею, а у столиці.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Різатдінова у VOGUE: Розриваюся між дитиною, роботою та особистим життям