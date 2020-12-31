Щаслива Різатдінова в Буковелю зізналася, що хоче побудувати сім'ю
31 грудня 2020, 11:25
Гімнастка Ганна Різатдінова зі своїм 3-річним сином Романом гайнула до Буковелю. Там спортсменка не лише катається на лижах і насолоджується краєвидами, а й будує план на 2021-й рік.
Ним, а ще гарними фото Аня поділилася в Instagram.
"У 2021-му я хочу побудувати сім'ю", - зізналася колишня Олександра Онищенка.
Нагадаємо, в листопаді Різатдінова та футболіст Сергій Мельник оголосили про свої романтичні стосунки. Але, судячи з Insta-сторі "Холостяка", він зараз не в Карпатах із Анею, а у столиці.
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