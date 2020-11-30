Джамала і дівчата Матвієнко несподівано зустрілися на єгипетському курорті

30 листопада 2020, 10:48

Співачка Джамала з дітьми гайнула трохи погрітися на єгипетський курорт. І там несподівано зустріла зіркових колег: Ніну Митрофанівну і Тоню Матвієнко.

Фото та відео з відпочинку вони поділилися в Instagram.

 
Несподівана, але приємна зустріч
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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Доньки Тоні, 22-річна Уляна та 4-річна Ніна теж на морі, але, мабуть, не дуже хочуть потрапляти в кадр.


 
Тоня релаксує на єгипетському пляжі
фото з instagram матвієнко
 
Які нігтики!
 

Нагадаємо, Тоня та її чоловік Арсен Мірзоян нещодавно стали героями любовного трикутника.

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