Джамала і дівчата Матвієнко несподівано зустрілися на єгипетському курорті
30 листопада 2020, 10:48
Співачка Джамала з дітьми гайнула трохи погрітися на єгипетський курорт. І там несподівано зустріла зіркових колег: Ніну Митрофанівну і Тоню Матвієнко.
Фото та відео з відпочинку вони поділилися в Instagram.
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Доньки Тоні, 22-річна Уляна та 4-річна Ніна теж на морі, але, мабуть, не дуже хочуть потрапляти в кадр.
Нагадаємо, Тоня та її чоловік Арсен Мірзоян нещодавно стали героями любовного трикутника.
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