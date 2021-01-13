Полякова з донькою влаштували сімейне роздягання на пляжі
Середа, 13 січня 2021, 17:30
Співачці Олі Поляковій, як і іншим зіркам, що зараз відпочивають на Мальдівах, не пощастило з погодою. Але в проміжках між дощем вона усе ж встигає робити пляжні фото зі старшою донькою Машею.
Сімейний "флешмоб" зі знімання халатів вони влаштували в Instagram.
До слова, у сторіз Полякова пожартувала, що це вона своїми вихваляннями накликала на курорт негоду. Артистка навіть перепросила за це в "Монатіків, Фреймутів та Потапів із Настями".
Фото з Instagram Олі й Маші Полякових
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