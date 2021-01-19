Камінська показалася в весільному платті: Наречена не потрібна? Недорого!
Вівторок, 19 січня 2021, 14:02
Співачка Слава Камінська, котра раніше казала, що обов'язково вийде заміж утретє, стала нареченою. Але поки що не по-справжньому.
На фотосесію в весільній сукні, попри мороз, зірка зважилася заради подруги-дизайнерки.
А процес та результат показала в Instagram.
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Нагадаємо, з наступним чоловіком Слава планує укласти шлюбний контракт, "щоби не лишити себе з голою дупою". А з прізвищем колишнього, Едгара Камінського прощатися не збирається.
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