Камінська показалася в весільному платті: Наречена не потрібна? Недорого!

Співачка Слава Камінська, котра раніше казала, що обов'язково вийде заміж утретє, стала нареченою. Але поки що не по-справжньому.

На фотосесію в весільній сукні, попри мороз, зірка зважилася заради подруги-дизайнерки.

А процес та результат показала в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Слава Каминская (@babaslavka)

"Наречена не потрібна? Недорого!", - каже Слава у відео

Нагадаємо, з наступним чоловіком Слава планує укласти шлюбний контракт, "щоби не лишити себе з голою дупою". А з прізвищем колишнього, Едгара Камінського прощатися не збирається.

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