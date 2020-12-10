За Фрейдом: Камінська розповіла, чому її улюблене число - 69

Співачка Слава Камінська вважає, що число 69 - її щасливе. Вірить вона й у гороскопи, і в її загадкового бойфренда, як і в неї самої - "офігенний" знак.

Про це "НеАнгел" розказала каналові "Україна".

"Цифра 69! А знаєте чому? Мабуть, вульгарщину подумали... Насправді все просто! За знаком Зодіаку я рак і цей знак мені чомусь нагадує зображення цифри 69. У мене кілька татуювань і номери машини з цими цифрами. У жінки має бути якась родзинка, ось всі думають – про що це? Якщо взяти філософію Фрейда – це значить, що я класна!", - заявила Слава.

Слава любить 69. Але жодної вульгарщини! фото з instagram

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"На мене мужики чіпляються на вулиці, коли бачать тату! Але я знайшла собі нормального – він теж рак", - зазначила вона.

Якщо ж говорити про фрейдизм, то Слава дотримується філософії, що нами править сексуальне бажання.

"Чомусь всі, дивлячись на номери моєї машини, думають, що я прекрасна жінка, яка не те, щоб готова до авантюр, а просто легка на підйом. І проявляють до мене більше уваги. Але суть у тому, що ця цифра належить ще і чоловікові, якого я кохаю. Тому що Рак – офігенний знак!", - наголосила зірка.

До слова, у своєму Instagram Камінська показала смішне зображення відфотошопленої себе. Як пояснила артистка, так вона виглядає очима своїх "шанувальниць".

Як вам такая Камінська?

Нагадаємо, навесні Славі робили ліпосакцію.

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