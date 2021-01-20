Єфросиніна догори дригом покепкувала з акробатики Монатіка на Мальдівах

Середа, 20 січня 2021, 09:28

Телеведуча Маша Єфросиніна проводить зимові канікули у холодному Києві і зовсім "не заздрить" своїм колегам, які засмагають на Мальдівах. Зате вдало кепкує з їхніх вихвалянь у мережі.

Раніше вона вже косплеїла фото Насті Каменських, а тепер черга дійшла і до Діми Монатіка.

Єфросиніна виклала кумедне відео, на якому "повторила" стійки артиста на голові.

 
Добре, що є фотошоп і почуття гумору
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Нагадаємо, окрім Монатіка на Мальдівах також відпочивають балерина Катерина Кухар і співачка Оля Полякова


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