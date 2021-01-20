Єфросиніна догори дригом покепкувала з акробатики Монатіка на Мальдівах
20 січня 2021, 09:28
Телеведуча Маша Єфросиніна проводить зимові канікули у холодному Києві і зовсім "не заздрить" своїм колегам, які засмагають на Мальдівах. Зате вдало кепкує з їхніх вихвалянь у мережі.
Раніше вона вже косплеїла фото Насті Каменських, а тепер черга дійшла і до Діми Монатіка.
Єфросиніна виклала кумедне відео, на якому "повторила" стійки артиста на голові.
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Нагадаємо, окрім Монатіка на Мальдівах також відпочивають балерина Катерина Кухар і співачка Оля Полякова.
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