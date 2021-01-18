"Ти подарувала мені рай": Стоянов чуттєво привітав Кухар із 39-річчям та показав її в купальнику

Балерині Катерині Кухар виповнилося 39 років, і святкувати вона полетіла з засніженого Києва на спекотні Мальдіви.

"...У кожної жінки є кілька етапів віку: 1. Вона змушує нервувати батька... (це ми вже проходили). 2. Дістає чоловіка... (з цим я справляюся ідеально). 3. Ну і я поволі наближаюся до третього періоду: бісити зятя та невістку", - написала іменинниця в Instagram.

У свій день народження Кухар прокинулася під шум океану фото з instagram кухар

"Але мене це не лякає, оскільки я живу цікаве, щасливе, сповнене яскравих емоцій та вражень життя і вдихаю його аромат усіма фібрами! Може, в ньому є складнощі, головоломки та стреси, але воно моє!", - наголосила Катерина.

Свою кохану в мережі привітав і Олександр Стоянов. Але у своєму романтичному дописі він не став підтверджувати, що прекрасна половина його "дістає".

Святкувати 39-річчя Катерини родина полетіла в теплі краї фото з instagram стоянова

"Ти подарувала мені рай на Землі! Сьогодні та все життя я хочу дякувати тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! За те, що надихаєш і мотивуєш мене! Я вдячний тобі за те, що з тобою - я найщасливіший! Я шалено тебе кохаю, ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій та почуттів!", - зізнався чоловік.

Олександр підкреслив, що Катерина - його найдорожча людина у Всесвіті, та пообіцяв усе робити задля того, щоби вона була щаслива.

Як відомо, Кухар і Стоянов разом уже багато років, але офіційно стали подружжям лише в 2019-му. Пара виховує двох дітей: сина балерини від першого шлюбу, Тимура та спільну доньку Настю.

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