"Ти подарувала мені рай": Стоянов чуттєво привітав Кухар із 39-річчям та показав її в купальнику
Балерині Катерині Кухар виповнилося 39 років, і святкувати вона полетіла з засніженого Києва на спекотні Мальдіви.
"...У кожної жінки є кілька етапів віку: 1. Вона змушує нервувати батька... (це ми вже проходили). 2. Дістає чоловіка... (з цим я справляюся ідеально). 3. Ну і я поволі наближаюся до третього періоду: бісити зятя та невістку", - написала іменинниця в Instagram.
"Але мене це не лякає, оскільки я живу цікаве, щасливе, сповнене яскравих емоцій та вражень життя і вдихаю його аромат усіма фібрами! Може, в ньому є складнощі, головоломки та стреси, але воно моє!", - наголосила Катерина.
Свою кохану в мережі привітав і Олександр Стоянов. Але у своєму романтичному дописі він не став підтверджувати, що прекрасна половина його "дістає".
"Ти подарувала мені рай на Землі! Сьогодні та все життя я хочу дякувати тобі за те, що ти зі мною! За те, що подарувала мені чудових дітей! За те, що надихаєш і мотивуєш мене! Я вдячний тобі за те, що з тобою - я найщасливіший! Я шалено тебе кохаю, ти мій особистий океан краси, пристрасті, емоцій та почуттів!", - зізнався чоловік.
Олександр підкреслив, що Катерина - його найдорожча людина у Всесвіті, та пообіцяв усе робити задля того, щоби вона була щаслива.
Як відомо, Кухар і Стоянов разом уже багато років, але офіційно стали подружжям лише в 2019-му. Пара виховує двох дітей: сина балерини від першого шлюбу, Тимура та спільну доньку Настю.
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