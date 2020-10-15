"Моменти душевної близькості": Кухар показала чуттєві ч/б ФОТО зі Стояновим

Балетне подружжя, Катерина Кухар та Олександр Стоянов вирішили поділитися з шанувальниками дуже особистими та дуже ніжними світлинами. Міні-фотосесію в ч/б артистка запостила в Instagram.

"Хочу лишити ці фото як спогад про ті дні, коли ми належали лише одне одному!", - написала Катерина.

Олександр та Катерина разом уже понад 10 років фото з instagram кухар

"Все-таки цей суворий карантин навчив нас уповільнюватися та цінувати моменти справжньої душевної близькості. І чим ближчою стає холодна осінь, тим сильніше хочеться загорнутися в плед, в кохання та заховатися від зовнішнього світу, який стрімко поспішає!", - додала вона.

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Нагадаємо, нещодавно Кухар розказала, як її стосунки зі Стояновим ледь не зазнали краху через її страх перед народженням спільної дитини.

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