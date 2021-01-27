Кухар у барвистому купальнику попозувала під своєю сім'єю на дереві
27 січня 2021, 13:45
Артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов повернулися зі своїх мальдівських канікул. У теплих краях подружжя встигло не лише насолодитися райським відпочинком, а й наробити красивих фото.
Ними вони продовжують ділитися в Instagram.
Як відомо, пара виховує двох дітей, сина Катерини від першого шлюбу, Тимура та спільну з Олександром доньку Настю. Щоби примусити Кухар зважитися на народження дитини, Стоянов свого часу навіть пригрозив коханій розривом стосунків.
Фото з Instagram Кухар і Стоянова
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