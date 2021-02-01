Кароль у ліфчику з зав’язками сексуально сповзла з дивану. ВІДЕО
Понеділок, 1 лютого 2021, 10:35
Співачка Тіна Кароль розширює межі власних фантазій і тішить фанатів новими позами і вбраннями.
Днями зірка виклала відео того, як її фотографували на дивані догори дригом. При цьому Тіна була в ліфчику з зав’язками та спідниці з високим розрізом від українського бренду OLATÁME.
Але не всі прихильники Кароль оцінили її креатив. Декому поза здалася дивною.
"Тіно, ти там ок?", "похмілля?" - пишуть у коментарях фани.
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Нагадаємо, наприкінці минулого року Кароль випустила власну колекцію взуття.
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