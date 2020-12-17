Маска-БДСМ, декольтована Кароль і весільні сукні жінки Остапчука: найяскравіші луки 2020-го

2020-й рік, зі зрозумілих причин, не був багатим на урочисті церемонії та видовищні концерти. Замість сцен та червоних хідників зіркам, як і більшості з нас, довелося багато часу проводити вдома у піжамах чи спортивках.

Але деякі з них усе ж таки знайшли нагоду, щоби засвітитися в таких яскравих луках, які фани довго не забудуть. А захисні маски для когось узагалі перетворилися на трендовий аксесуар.

Наприклад, політолог Вадим Карасьов вирішив привнести в свій образ трішечки БДСМ, коли прийшов на телевізійне токшоу. Важко сказати, на який ефект чоловік сподівався, але фотожабери його витівку зацінили.

64-річний Карасьов відлякував коронавірус БДСМ-маскою

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Депутатка ж "Слуги народу" Ліза Богуцька вирішила зробити ставку на хендмейд і якось прийшла у Раду в рожевій масочці, яку наче бабуся сплела.

Депутатка прикрила лице кокетливою сіточкою

А лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко за допомогою оригінальних масок додавала вишуканості своєму щоденному діловому образу.

Протягом кількох місяців щонеділі телеглядачів розважали учасники телешоу "Танці з зірками". Але найяскравішими вбраннями кожного ефіру, звісно ж, дивувала ведуча Тіна Кароль. Її сукні від випуску до випуску ставали усе відвертішіми.

Важко виділити якесь одне найепатажніше плаття Тіни. Але ми все ж таки вибрали два її вбрання з "Танців": білу сексі-сукню з першого етеру, яка ледь прикривала груди співачки, та чорну з високим розрізом, що оголював її стегно.

Тіна любить декольтовані сукні та ще й з розрізами

У такій самій сукні раніше уже позувала Дженніфер Лопес

Ще один образ Кароль точно не залишив байдужими її прихильників. У листопаді Тіна знялася в чорній сукні від американського бренду Mônot та рукавичках To Be.

Сексуальна геометрія від Тіни Кароль

Але не лише Кароль цього року дивувала нас гарними сукнями та неочікуваними луками. Цілим вибухом модних експериментів виявився зірковий концерт на честь Дня Незалежності 24-го серпня. Чого лише вартий вихід Джамали через два місяці після народження другого сина.

Джамала несподівано зробила акцент на пишному декольте

Фанатам Катерини Бужинської в 2020-му не довелося сумувати за її ошатними вбраннями з видовищними декольте. Адже вони є її фішкою, і зірка навіть сформулювала підбірку порад, як правильно демонструвати груди.

Катерина - не лише "королева натхнення", а й королева декольте

А таке міні - спосіб показати все красиве одразу

Пандемія, на щастя, не змогла вкрасти свято у Наталії Могилевської, котрій цього літа виповнилося 45. Іменинниця відгуляла їх із шиком, змінивши два білих, але неймовірно яскравих вбрання.

Могилевська на 45-річчя була в білому

Для гостей Наталі теж був білий дрескод

Ірина Білик нещодавно випустила кліп, у якому з'явилася в платті, яке спочатку боялася надягати. На пишне зефірне диво 50-річну артистку таки підбив режисер Герман Ненов і правильно зробив, адже образ вийшов дуже вдалим.

Білик боялася, що буде схожа на пудинг у цьому платті

Нотаріуска Христина Горняк так сильно хотіла весілля з шоуменом Володимиром Остапчуком і так ретельно до нього готувалася, що пошила цілих три сукні. Лаконічну, шикарну та з розрізом, які так любить Вова.

В Остапчуків був дуже насичений рік. Вони встигли перехворіти короновірусом , кілька разі злітати до Туреччини та зіграти розкішне весілля

Пара одружувалася під співи госпел-хора і Сердючки. А трьом своїм образам Христина присвятила цілий окремий допис в Instagram, де пояснила, як їх підбирала.