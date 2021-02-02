"Боже, нащо я це роблю": Дімопулос показала, як стрибнула з хмарочоса в Дубаї. ВІДЕО

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:14

Мати двох дітей Санта Дімопулос на відпочинку в Дубаї вирішила подивитися одному зі своїх страхів в обличчя та заразом викреслити пару пунктів зі свого списку бажань.

Красуня наважилася на одразу дві екстремальні розваги – стрибок з парашутом та стрибок зі хмарочосу.

Обидва відео своїх польотів Санта виклала в Instagram.

"Сьогодні я викреслила один пункт зі свого BUCKETLIST і пішла назустріч своєму найбільшому страху - страху висоти 🙈 Ці відчуття неможливо описати! Одна з найбільш неймовірних, фантастичних і божевільних пригод в моєму житті! 😍 Стрибок з парашутом з 4000 метрів над красою Дубая. Ідіть туди, де вам страшно, і звільняйте себе від пут, щоб пізнавати світ і бути щасливими і вільними", - поділилася враженнями Дімопулос. 

Але цього Санті здалося замало і вона наважилася на ще один екстрім. 

 

Нагадаємо, окрім Дубая Дімопулос з родиною нещодавно відвідала і райські Мальдіви, де наробила купу фото в купальнику. 

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