"Боже, нащо я це роблю": Дімопулос показала, як стрибнула з хмарочоса в Дубаї. ВІДЕО
Мати двох дітей Санта Дімопулос на відпочинку в Дубаї вирішила подивитися одному зі своїх страхів в обличчя та заразом викреслити пару пунктів зі свого списку бажань.
Красуня наважилася на одразу дві екстремальні розваги – стрибок з парашутом та стрибок зі хмарочосу.
Обидва відео своїх польотів Санта виклала в Instagram.
"Сьогодні я викреслила один пункт зі свого BUCKETLIST і пішла назустріч своєму найбільшому страху - страху висоти 🙈 Ці відчуття неможливо описати! Одна з найбільш неймовірних, фантастичних і божевільних пригод в моєму житті! 😍 Стрибок з парашутом з 4000 метрів над красою Дубая. Ідіть туди, де вам страшно, і звільняйте себе від пут, щоб пізнавати світ і бути щасливими і вільними", - поділилася враженнями Дімопулос.
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Але цього Санті здалося замало і вона наважилася на ще один екстрім.
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Нагадаємо, окрім Дубая Дімопулос з родиною нещодавно відвідала і райські Мальдіви, де наробила купу фото в купальнику.
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