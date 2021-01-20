Дімопулос у купальнику похвалилася мальдівським раєм та запропонувала її вщипнути

Середа, 20 січня 2021, 09:59

Колишня співачка, переможниця минулорічних "Танців з зірками" Санта Дімопулос демонструє в мережі свій ідеальний відпочинок на Мальдівських островах.

 
Санта ділиться враженнями від канікул на Мальдівах

У Instagram зірка постить не лише фото, а й відео, на яких можна побачити красу цього райського місця, а ще - краще роздивитися Сантину фігурку в купальнику.

 

А ще Дімопулос, звісно ж, не забуває влаштовувати фотосесії своїй обожнюваній донечці Софі.

 
Донька Санти народилася в Монако і подорожує світом "із пелюшок"
 
На Мальдіви мала прилетіла з Дубаю 
 
 
 

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