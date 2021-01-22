Дімопулос у бікіні показала млосну позу коло басейну та чарівливу доню
22 січня 2021, 10:55
Колишня співачка Санта Дімопулос продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком на Мальдівах та ділитися враженнями зі своїми шанувальниками.
33-річна зірка показала гарну себе біля басейну та нову порцію фото дітей, Даніеля та Софи.
Санта зізналася, що не розуміє людей, яким нудно на Мальдівах. Адже для неї це - ідеальний відпочинок, де "ніхто та ніщо не відволікає від сім'ї, природи та не порушує внутрішню гармонію і штиль".
Нагадаємо, нещодавно Дімопулос пояснила, що в неї спільного з пантерою.
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