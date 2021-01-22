Дімопулос у бікіні показала млосну позу коло басейну та чарівливу доню

22 січня 2021, 10:55

Колишня співачка Санта Дімопулос продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком на Мальдівах та ділитися враженнями зі своїми шанувальниками.

33-річна зірка показала гарну себе біля басейну та нову порцію фото дітей, Даніеля та Софи.

 
Цікаво, скільки купальників узяла з собою Санта
фото з instagram дімопулос
 
Софі, яку могли назвати Тіаною чи Мікеллою, майже півтора рочки

 
 
 
12-річний Даніель - син Санти від Андрія Джеджули

Санта зізналася, що не розуміє людей, яким нудно на Мальдівах. Адже для неї це - ідеальний відпочинок, де "ніхто та ніщо не відволікає від сім'ї, природи та не порушує внутрішню гармонію і штиль".

Нагадаємо, нещодавно Дімопулос пояснила, що в неї спільного з пантерою.

 
 

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