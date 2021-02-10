Лопес із хлопчачою зачіскою показалася в блискучих вбраннях у глянці
Середа, 10 лютого 2021, 11:45
Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку чергового глянцю. Цього разу 51-річну кралечку запросив журнал Allure.
Джей Ло, яка у житті носить довгі коси, для фотозйомки приміряла коротку зачіску.
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Нагадаємо, нещодавно Лопес вирішила розставити всі крапки над "і" в питанні уколів ботоксу, які їй час від часу приписують.
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