Лопес із хлопчачою зачіскою показалася в блискучих вбраннях у глянці

Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку чергового глянцю. Цього разу 51-річну кралечку запросив журнал Allure.

Джей Ло, яка у житті носить довгі коси, для фотозйомки приміряла коротку зачіску.

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Лопес попозувала напівоголеною для Allure

Як вам Джен із такою зачіскою?

Нагадаємо, нещодавно Лопес вирішила розставити всі крапки над "і" в питанні уколів ботоксу, які їй час від часу приписують.

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