Лопес у глянці посвітила стегнами в боді та грудьми у дірявій кофтині

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала героїнею чергового номеру американського Elle.

Як і завжди, 51-річна діва вразила яскравими та сміливими луками, продемонструвавши довгі ніжки, круті стегна й трохи грудей.

Джей Ло знялася для американського Elle фото з instagram лопес

Яскраві луки, ефектні пози - це все про Дженніфер

У липні артистка святкуватиме свій 52-ий день народження

Лопес уже майже 2 роки заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом, але весілля вже кілька разів скасовувалося

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло показала, як вона виглядає під час тренувань у спортзалі.

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