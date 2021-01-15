Лопес у глянці посвітила стегнами в боді та грудьми у дірявій кофтині
15 січня 2021, 10:43
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала героїнею чергового номеру американського Elle.
Як і завжди, 51-річна діва вразила яскравими та сміливими луками, продемонструвавши довгі ніжки, круті стегна й трохи грудей.
Нагадаємо, нещодавно Джей Ло показала, як вона виглядає під час тренувань у спортзалі.
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