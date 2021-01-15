Лопес у глянці посвітила стегнами в боді та грудьми у дірявій кофтині

15 січня 2021, 10:43

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала героїнею чергового номеру американського Elle.

Як і завжди, 51-річна діва вразила яскравими та сміливими луками, продемонструвавши довгі ніжки, круті стегна й трохи грудей.

 
Джей Ло знялася для американського Elle
фото з instagram лопес
 
Яскраві луки, ефектні пози - це все про Дженніфер

 
У липні артистка святкуватиме свій 52-ий день народження
 
Лопес уже майже 2 роки заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом, але весілля вже кілька разів скасовувалося
 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло показала, як вона виглядає під час тренувань у спортзалі.

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