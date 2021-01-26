"Не називайте мене брехлом": Лопес емоційно відреагувала на закиди щодо ботоксу

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес укотре відкинула звинувачення в таємних ін'єкціях ботоксу. 51-річна зірка наполягає, що її антиейдж-секрет - це виключно правильний догляд та позитив.

Джей Ло зізналася, що їй дуже прикро, що її вважають брехухою. Про це вона розказала People.

Підняти цю тему артистка вирішила навздогін нещодавньому скандалу в Instagram, коли Дженніфер трохи визвірилася на підписницю, котра заявила, що в ній "тонни ботоксу".

Лопес наполягає, що нічогісінько не коле собі в обличчя скріншоти з instagram лопес

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"...У 500-мільйонний раз... я ніколи не робила ні ботокс, ні ін'єкції, ні операції", - відповіла Лопес, порадивши фолловерці зосередитися на позитиві замість того, щоби опускати інших людей.

Як пояснила співачка, вона просто не може змовчати, коли проти неї висувають несправедливі звинувачення.

"Я нікого не суджу. Якщо хочете робити ботокс та ін'єкції, добре! Але я не бажаю, щоби люди мене оббріхували і говорили: "О, вона намагається змусити всіх повірити, буцімто ця її косметика працює". Ні, я розповідаю вам про те, що застосовую, і що працює! Будь ласка, не називайте мене брехлом. Мені нема чого брехати. Я дуже чесна щодо всього, що стосується мого життя", - підкреслила Дженніфер.

Артистка просить їй вірити

"Якби я робила (ботокс), я би так і сказала: "Так, ви маєте рацію", але я не хочу, щоби мені говорили "Перестань брехати, ти робиш те, ти робиш се", коли це просто неправда", - додала вона.

"І один із моїх великих б'юті-секретів - це старатися бути доброю до інших та підтримувати інших жінок", - зазначила Лопес.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер випустила іменну доглядову косметику. А ще зірка стверджує, що вже багато років маститься звичайною оливковою олією.

Усе натуральне!

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