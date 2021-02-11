"Краще без сюрпризів": Бужинська до Дня закоханих оголила стегна в червоно-чорному та розказала про невдалий подарунок

Співачка Катерина Бужинська, готуючись до Дня закоханих, продемонструвала в мережі звабливий сексі-лук. А ще розказала про те, як її чоловік Дімітар Стойчев якось був зіпсував їй це свято невдалим подарунком.

Спогадом про ту халепу Катя ексклюзивно поділилася з ТаблоID.

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"Це було років п'ять тому, мій чоловік вирішив подарувати мені на День Валентина модну брендову торбинку. Але геть не вгадав ні з моделлю, ні з кольором ( Тож настрій було геть зіпсовано, адже хотілося отримати подарунок, який би радував", - розповіла артистка.

"Торбинка благополучно була передарована свекрусі та чомусь їй теж не підійшла. Після того випадку я вирішила, що краще надалі "без сюрпризів", а озвучувати, показувати картинку і де купити", - додала вона.

Катерина на День закоханих воліє обходитися без сюрпризів

Утім 14-те лютого для Катерини з Дімітаром - це подвійне свято. Адже саме в цей день чоловік зробив коханій пропозицію руки та серця, а вона відповіла йому "так".

"Це було на Мальдівах, під час нашої спільної поїздки. Райське місце. Казкова атмосфера, мені здавалося, навіть повітря наповнене романтикою та коханням. Це неймовірно красивий та незабутній момент у моєму житті. Все було дуже романтично. Як у такій красі можна було відмовити в цій пропозиції?", - зізналася Бужинська.

Нагадаємо, подружжя виховує двох спільних дітей: Катрусю та Дмитрика.

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