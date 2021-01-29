Катерина Бужинська у total red вдала з себе італійку

П'ятниця, 29 січня 2021, 15:30

Співачка Катерина Бужинська не лише знає, як правильно носити декольте, а й полюбляє експерментувати з яскравими й гучними барвами. 

 
Співачка приміряла елегантний та яскравий total red

Свій червоний лук в італійському стилі, але створений українськими дизайнерами, вона продемонструвала в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Екатерина Бужинская (@buzhynska)

Нагадаємо, Катя знає формулу жіночого щастя

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Бужинська засвітила струнку фігурку в обтислих фітнес-вбраннях

"Оптимістка і справжня жінка" Бужинська показалася в мінісукні зі сміливим декольте


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів