Катерина Бужинська у total red вдала з себе італійку
29 січня 2021, 15:15
Співачка Катерина Бужинська не лише знає, як правильно носити декольте, а й полюбляє експерментувати з яскравими й гучними барвами.
Свій червоний лук в італійському стилі, але створений українськими дизайнерами, вона продемонструвала в Instagram.
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Нагадаємо, Катя знає формулу жіночого щастя.
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