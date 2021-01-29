Катерина Бужинська у total red вдала з себе італійку

Співачка Катерина Бужинська не лише знає, як правильно носити декольте, а й полюбляє експерментувати з яскравими й гучними барвами.

Співачка приміряла елегантний та яскравий total red

Свій червоний лук в італійському стилі, але створений українськими дизайнерами, вона продемонструвала в Instagram.

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Нагадаємо, Катя знає формулу жіночого щастя.

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