Мішина в купальнику змокла з Федишин та залізла на Еллерта
13 лютого 2021, 12:02
Акторка Ксенія Мішина, яка відпочиває в Домінікані зі своїм коханим Олександром Еллертом, продовжує поповнювати свій Instagram світлинами, од яких завидки беруть.
Зокрема Ксю попозувала в океанських хвильках зі своєю новою приятелькою, Іриною Федишин.
Нагадаємо, зірки випадково оселилися в одному готелі та перезнайомилися сім'ями. Як відомо, Мішина взяла на курорт свого сина Платона, а Еллерт - свою доньку Елю.
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