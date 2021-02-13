Мішина в купальнику змокла з Федишин та залізла на Еллерта

13 лютого 2021, 12:02

Акторка Ксенія Мішина, яка відпочиває в Домінікані зі своїм коханим Олександром Еллертом, продовжує поповнювати свій Instagram світлинами, од яких завидки беруть.

Зокрема Ксю попозувала в океанських хвильках зі своєю новою приятелькою, Іриною Федишин.

 
Мішина та Федишин на канікулах тусять разом
фото з instagram федишин
 
Зірка з зірками
фото з instagram мішиної

 
А це всім скептикам, які не вірили у можливість щирих почуттів у телешоу "Холостяк"
 
Ксю в Домінікані робить багато фото в купальнику
 
Буде що згадати, як пробиратиметься крізь неприбрані комунальниками київські снігові кучугури
 
 
 
 

Нагадаємо, зірки випадково оселилися в одному готелі та перезнайомилися сім'ями. Як відомо, Мішина взяла на курорт свого сина Платона, а Еллерт - свою доньку Елю.

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