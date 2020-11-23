Приймати та не намагатися переробити: "Холостячка" Мішина поміркувала про кохання

Головна героїня телешоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина поділилася думками з приводу того, що для неї означає кохання.

Жінка, яка прийшла на проєкт саме у пошуках другої половинки, переконана, що треба вміти розпізнати мову любові.

"Кохання. Стільки слів сказано про це. Стільки термінів. Її шукає кожен, має потребу в ній і людина, і тварина, і навіть кімнатні квіти цвітуть краще, якщо поливають їх з любов'ю і добрим словом", - написала Мішина у своєму Instagram.

Цікаво, чи знайде Мішина своє кохання на проєкті?

"На різних етапах ми приймаємо за любов різні прояви. Ніжність, увагу, прийняття, щедрість, а можемо навпаки не розпізнати прояв любові до нас. Шукаємо в інших, чого зараз нам не дістає, а ділитися хочемо тим, що у нас в надлишку", - зауважила актриса.

"Але що ж це насправді? Чому ми так прагнемо бути в близькості з іншими? Я не знаю відповідей на всі ці питання, але я точно знаю, що якщо хочеш отримати любов, спочатку потрібно її віддати", - наголосила жінка.

"Треба побачити, що потрібно твоєму партнерові, розпізнати його мову кохання. Любити в ньому все за те, що він є. Приймати і поважати, цінувати і не намагатися переробити. Спиратися не на миттєвий стан, а на свій вибір. Кожен день робити вибір на користь любові", - закликала Ксенія.

Мішина мріяла про собаку породи бігль, і ось він у неї з'явився. Кажуть, один із учасників "Холостячки", Олександр Еллерт подарував

До речі, у минулому випуску телешоу Мішина поцілувалася з Сашком Еллертом, з яким розважалася в Олешківських пісках.

Це був перший поцілунок Ксенії на проєкті

Фото з Instagram та скріншот з СТБ

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