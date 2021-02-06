"Подорож душі": Мішина та Еллерт зі своїми дітьми опинилися на відпочинку в Домінікані
Екс-"Холостячка", а тепер гьорлфренд шоумена Олександра Еллерта, акторка Ксенія Мішина гайнула разом із коханим до Домінікани.
Власне, парочка вирішила відпочити розширеним составом: Ксю з сином Платоном і Олександр із дочкою Еліною.
Тепер вони постять гарні фото з теплих країв та діляться враженнями.
"Подорож душі" - саме так я назву цю поїздку", - поділилася Мішина.
"Валятися під пальмами, пити кокоси, згоряти на сонці, пірнати в океані, кричати від печіння солі в очах, об'їдатися фруктами, циганити в Еллерта красиву фотку, змінювати купальники, ходити босоніж, не хотіти засинати, хотіти рано прокидатися, відчувати запах теплого вітру, насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися коханими... Все, що я уявляла, тепер у моєму просторі! Люблю, дякую", - написала вона.
Нагадаємо, в минулому Мішиної залишилася сумна та страшна історія: її екснаречений, батько Платона був аб'юзером і навіть піднімав на неї руку. Зірка втекла від нього, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.
Фото з Instagram Мішиної та Еллерта
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