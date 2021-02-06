"Подорож душі": Мішина та Еллерт зі своїми дітьми опинилися на відпочинку в Домінікані

Екс-"Холостячка", а тепер гьорлфренд шоумена Олександра Еллерта, акторка Ксенія Мішина гайнула разом із коханим до Домінікани.

Власне, парочка вирішила відпочити розширеним составом: Ксю з сином Платоном і Олександр із дочкою Еліною.

Тепер вони постять гарні фото з теплих країв та діляться враженнями.

Еллерт та Мішина повезли нащадків на відпочинок до Домінікани

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"Подорож душі" - саме так я назву цю поїздку", - поділилася Мішина.

У Олександра є донька від першого шлюбу, а в Ксюші - син

"Валятися під пальмами, пити кокоси, згоряти на сонці, пірнати в океані, кричати від печіння солі в очах, об'їдатися фруктами, циганити в Еллерта красиву фотку, змінювати купальники, ходити босоніж, не хотіти засинати, хотіти рано прокидатися, відчувати запах теплого вітру, насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися коханими... Все, що я уявляла, тепер у моєму просторі! Люблю, дякую", - написала вона.

Мішина назвала ці канікули "подорожжю душі"

Нагадаємо, в минулому Мішиної залишилася сумна та страшна історія: її екснаречений, батько Платона був аб'юзером і навіть піднімав на неї руку. Зірка втекла від нього, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Фото з Instagram Мішиної та Еллерта

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