Шоптенко в Еміратах показала обіцяне фото в купальнику
Вівторок, 16 лютого 2021, 11:56
Кілька днів тому танцівниця Олена Шоптенко запостила селфі з аеропорту та написала, що тепер її черга викладати фото в купальнику.
Як виявилося, хореографка полетіла до ОАЕ і, як і обіцяла, уже показалася в купальнику.
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