Шоптенко в Еміратах показала обіцяне фото в купальнику

Вівторок, 16 лютого 2021, 11:56

Кілька днів тому танцівниця Олена Шоптенко запостила селфі з аеропорту та написала, що тепер її черга викладати фото в купальнику.

Як виявилося, хореографка полетіла до ОАЕ і, як і обіцяла, уже показалася в купальнику. 

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

 
"Я обіцяла фото в купальнику", - написала Олена 
 
 
До речі, якось Шоптенко давала пораду, як правильно фотографуватися в купальнику у відпустці

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