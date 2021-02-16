Шоптенко в Еміратах показала обіцяне фото в купальнику

Кілька днів тому танцівниця Олена Шоптенко запостила селфі з аеропорту та написала, що тепер її черга викладати фото в купальнику.

Як виявилося, хореографка полетіла до ОАЕ і, як і обіцяла, уже показалася в купальнику.

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"Я обіцяла фото в купальнику", - написала Олена

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