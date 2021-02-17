Каменських з Потапом у милому відео закликали кохати

День святого Валентина вже минув, але це не привід не ділитися своїм коханням з іншими. Особливо, якщо ти поп-зірка, і у тебе кілька мільйонів підписників.

От Настя Каменських із Потапом і виклали мімімішне відео, на якому закликали кохати одне одного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Але День закоханих Настя з Льошею теж святкували.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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