Каменських з Потапом у милому відео закликали кохати
17 лютого 2021, 12:17
День святого Валентина вже минув, але це не привід не ділитися своїм коханням з іншими. Особливо, якщо ти поп-зірка, і у тебе кілька мільйонів підписників.
От Настя Каменських із Потапом і виклали мімімішне відео, на якому закликали кохати одне одного.
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Але День закоханих Настя з Льошею теж святкували.
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