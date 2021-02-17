Каменських з Потапом у милому відео закликали кохати

Середа, 17 лютого 2021, 12:17

День святого Валентина вже минув, але це не привід не ділитися своїм коханням з іншими. Особливо, якщо ти поп-зірка, і у тебе кілька мільйонів підписників. 

От Настя Каменських із Потапом і виклали мімімішне відео, на якому закликали кохати одне одного. 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Але День закоханих Настя з Льошею теж святкували. 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
23-го травня шлюбу Насті і Потапа виповниться 2 роки, але разом вони набагато довше 

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