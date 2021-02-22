Каменських у велосипедках і топі закликала стояти в планці й не пити вино

Співачка Настя Каменських нагадала, що вже ось-ось настане довгожданна весна, а отже, час іще завзятіше працювати над покращенням фізичної форми. Дружина Потапа дала підписницям поради, як привчити себе до спорту.

У якості мотивації зірка запостила в Instagram фото себе у фітнес-вбранні.

На думку Насті, найкраще починати займатися поступово - зі щоденної планки та ранкової зарядки, поступово додаючи присідання, відтискання та інші вправи.

Настя до весни та навіть літа вже готова. А ви? фото з instagram каменських

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"Настрій дуже важливий - ви не повинні себе змушувати і думати про спорт як про щось неприємне. Вам треба захотіти займатися! Найдіть свою мотивацію - чітко сформулюйте її подумки, а краще - запишіть та щодня перечитуйте!", - порадила артистка.

Каменських попередила, що ентузіазм може через деякий час згаснути, але здаватися не можна.

"Хваліть себе. Не їжею. Келих вина теж 🙅‍♀️. Хваліть словами, можливо, маленькими подаруночками. Будьте собі найкращою підтримкою!", - закликала вона.

Як відомо, Настя знає що каже. Адже ще кілька років тому співачка сама мала зайві кілограми в небажаних місцях, і їй навіть закидали вагітність.

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