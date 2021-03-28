Її Високість фотографка: палац поділився яскравим фото Кейт Міддлтон із нагоди виходу її книги

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, котра є членкинею Королівської фотографічної спілки, випустила свою першу фотокнигу. До неї увійшли 100 світлин-фіналістів конкурсу "Hold Still", темою якого було життя і робота британців під час пандемії коронавірусу.

У офіційному Instagram Кенсингтонського палацу оприлюднили звернення Кетрін.

"Коли через десятки років ми згадуватимемо пандемію COVID-19, ми подумаємо про випробування, з якими стикнулися - про тих, кого ми любили та втратили, про тривалу ізоляцію від рідних та друзів і про тягар, який витримали представники життєво важливих професій", - написала дружина принца Вільяма.

Але ми пам'ятатимемо і про хороше: неймовірні прояви доброти, тих, хто допомагав, і героїв, якими ставали представники різних галузей, і те, як разом ми адаптувалися до нової нормальності", - наголосила вона.

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"Через "Hold Still" я хотіла використати силу фотографії, щоби увічнити те, що ми всі переживали - закарбувати історії різних людей та задокументувати моменти, значущі для родин та спільнот, які ми прожили під час пандемії", - додала герцогиня, підписавшись "К".

Нагадаємо, в жовтні фотороботи, в відборі яких брала участь Кейт, розмістили на білбордах, автобусних зупинках та вітринах крамниць Великої Британії.

Як відомо, вже кілька років у офіційних Instagram королівської родини з'являються світлини, автором яких є Міддлтон. Зокрема вона сама знімає Джорджа, Шарлотту та Луї з нагоди їхніх днів народження.

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