Міддлтон у шапці з помпоном зняла своє перше відеоселфі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у незвичний спосіб звернулася до британців. У куртці та кумедній шапці з хутряним помпоном дружина принца Вільяма записала своє перше відеоселфі.

Кетрін у ньому говорила про Children's Mental Health Week (Тиждень дитячого психічного здоров'я) і про те, що не менш важливим є добробут та самопочуття батьків.

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До слова, свого часу герцогиня Меган Маркл говорила, що членам королівської родини забороняється робити селфі. Але, можливо, вона мала на увазі фото з шанувальниками.

Як відомо, принцеса Євгенія веде власний Instagram і постить у ньому селфі.

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