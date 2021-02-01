Міддлтон у шапці з помпоном зняла своє перше відеоселфі
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у незвичний спосіб звернулася до британців. У куртці та кумедній шапці з хутряним помпоном дружина принца Вільяма записала своє перше відеоселфі.
Кетрін у ньому говорила про Children's Mental Health Week (Тиждень дитячого психічного здоров'я) і про те, що не менш важливим є добробут та самопочуття батьків.
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До слова, свого часу герцогиня Меган Маркл говорила, що членам королівської родини забороняється робити селфі. Але, можливо, вона мала на увазі фото з шанувальниками.
Як відомо, принцеса Євгенія веде власний Instagram і постить у ньому селфі.
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