"Не слабачка": американський глянець розказав про повсякденне життя Міддлтон

Дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кейт Міддлтон стала героїнею грудневого номеру журналу People та прикрасила його обкладинку.

Сама жінка з виданням не спілкувалася, натомість про неї багато хорошого розказали журналістам інсайдери. Із їхніх слів, Кейт та Вільям живуть дуже простим життям звичайної багатодітної сім'ї.

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"Це звичайний, метушливий родинний дім із дітьми, які гасають та все перекидають. Нема жодної бундючності", - запевнив співрозмовник журналу.

"Коли подивитися на неї (Кетрін) за зачиненими дверима, яка вона з дітьми, то вона дуже впевнена мама, не слабачка. Коли діти погано поводяться, їм роблять зауваження", - зазначило джерело.

На думку інсайдера, для Міддлтон дуже важливо, щоби принци та принцеса жили звичайним життям і не втрачали зв'язку з реальністю. Та й сама герцогиня, лишивши ошатні луки для офіційних виходів, удома надає перевагу звучном кежуалу.

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"Ніяких укладок - волосся завжди зібрано в хвіст. Вона або у спортивному одязі, або в сукні та кросівках, макіяжу дуже мало, вибачається, що спізнюється по дітей до школи, та мчить. Це життя мами трьох маленьких дітей, яка працює - для багатьох це просто інший вид роботи", - поділилася подруга Кетрін.

А час від часу, знайшовши, хто посидить із 7-річним Джорджем, 5-річною Шарлоттою та 2-річним Луї, Кейт та Вільям тікають спокійно посидіти ввечері в пабі неподалік.

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"Вони балакали про домашнє життя та дітей - точнісінько як і будь-які інші батьки, котрі кудись вибралися ввечері. Ви були би вражені тим, наскільки вони звичайна приємна пара", - розказав місцевий мешканець.

Нагадаємо, кілька років тому фотографи підловили Кетрін, коли вона саме сварила маленького Джорджа. Промовистий кадр став мемом.

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