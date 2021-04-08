Брітні Спірз у міні та в образі сексі-киці показала "щасливий" танець. ВІДЕО

Американська співачка Брітні Спірз, яка вже кілька років не виходить на сцену та комунікує з шанувальниками переважно через свій Instagram, зняла для них чергове шалене відео.

39-річна артистка змінила кілька луків та енергійно порухалася під пісню Фаррела Вільямса "Happy".

Брітні Спірз записала чергове дещо химерне відео для Instagram

Вона закликала фанів робити те, що робить їх щасливими.

Няв!

Котрий із луків Спірз вам подобається найбільше?

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Нагадаємо, є версія, що Брітні навмисне вигадує химерні витівки для соцмережі, щоби подати сигнал, що вона у біді. Як відомо, артистка зараз воює в суді зі своїм батьком-опікуном, виборюючи свободу.

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