Брітні Спірз у міні та в образі сексі-киці показала "щасливий" танець. ВІДЕО
Американська співачка Брітні Спірз, яка вже кілька років не виходить на сцену та комунікує з шанувальниками переважно через свій Instagram, зняла для них чергове шалене відео.
39-річна артистка змінила кілька луків та енергійно порухалася під пісню Фаррела Вільямса "Happy".
Вона закликала фанів робити те, що робить їх щасливими.
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Нагадаємо, є версія, що Брітні навмисне вигадує химерні витівки для соцмережі, щоби подати сигнал, що вона у біді. Як відомо, артистка зараз воює в суді зі своїм батьком-опікуном, виборюючи свободу.
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