"В мені щось поламалося": Седокова зізналася, скільки кіло хоче скинути і яких досягла успіхів

Співачка Ганна Седокова розповіла про свої стосунки з правильним харчуванням, досить непрості в останні кілька років.

Артистка зізналася, на скільки кілограмів вона прагне схуднути, що для цього робить, і як їй у цьому допомагає чоловік, баскетболіст Яніс Тімма.

38-річна Аня поміркувала про це в Instagram.

Седокова розповіла, на скільки кіло намагається схуднути

"Як перестати їсти? Я схудла на 4 кілограми, і це половина моєї цілі. Ні, я не женуся за стандартами, я просто хочу повернути себе. Після народження третьої дитини в мені щось поламалося. Сильна дівчинка проміняла зал на пельмешки, а мислення бійця на бодіпозитивне і таке, що приймає себе будь-якою. Це заспокоювало думки, але не відображення в дзеркалі", - поділилася співачка.

"Я їла все що хотіла. Безвідмовно. Вночі. Смажене. Фастфуд. І раптом зупинилася. Я розповім, як", - пообіцяла Седокова.

Зі слів Ганни, секрет у тім, щоби усвідомлювати, "організм - не смітник", і не треба кидати туди все підряд. Кожен з'їдений продукт має бути якісним пальним для тіла.

Три роки тому співачка народила сина Гектора, і відтоді в ній "щось поламалося"

"Найчарівніше, що я чую останнім часом, це бурчання свого живота. Організм завжди знає, коли він голодний, і я просто навчилася його слухати. А не заїдати стрес", - наголосила зірка.

Ганна не приховує, що ненавидить дієти та будь-які заборони. Тому оптимальним виходом для неї стало інтервальне голодуванн, коли їсти можна все, але в певний проміжок часу.

Прикладом для співачки слугує її чоловік Яніс, який у своєму харчуванні дотримується суворої дисципліни.

"А якщо у когось (мене) з'являється бажання попоїсти вночі, тоді той, хто їсть, не повинен спокушати іншого. Грішу сама-одна. А це не так уже й весело виходить. І якось уже й не хочеться", - зазначила Аня.

Нагадаємо, нещодавно співачка розповіла, що її цькують у мережі. Темі критиків-хейтерів, на яких не варто зважати, артистка присвятила кумедне відео, яким теж поділилася в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Як відомо, Седокову обурює те, що суспільство досі оцінює жінку за "терміном придатності".

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