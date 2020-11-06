Седокова з мітлою зібралася вчитися у Гарварді

37-річна співачка Аня Седокова заявила, що навчатиметься у Гарварді. Щоправда, на онлайн-курсі.

Багатодітна мама і дружина баскетболіста Яніса Тімми вирішила приділити собі ще більше часу, бо не може ані дня прожити без навчання.

Про це Аня написала в Instagram.

"Жага отримання нових знань і роботи як такої, на жаль, присутня у невеликого відсотка населення. Саме тому ми живемо, як живемо. Я працюю з 15 років. Я за все своє життя не взяла жодного разу відпустку, в незалежності від того, жила я в Лос-Анджелесі або на околиці Києва", - заявила артистка.

Свій пост Седокова проілюструвала світлиною з мітлою

"Не було ані дня в моєму житті, щоб я не відкрила книгу або не взяла аудіоверсію. Не було ані дня в моєму житті, щоб це саме життя не піднесло мені уроки. У моєму випадку - з виживання. Я хочу вчитися. І я хочу віддавати свої знання назад", - запевнила Аня.

"Вже понад 7 років я роблю це в Інстаграм абсолютно безкоштовно. І я буду продовжувати! І ви робите це теж. Коли до вас приходять за порадою, ви з радістю діліться. Я думаю моя аудиторія саме така", - зазначила Седокова.

Коли Аня все встигає - загадка

"Я вже записалася на онлайн-навчання в Гарвард. Я в UCLA. Я менше буду спати, менше приділяти час своїй родині і більше собі. Адже я хочу, щоб мій мозок більше працював. І я знаю, що можу дати. Не всім. А моїм людям. І я знаю хто вони. Іноді це мотивація, іноді дія. Знання. Досвід", - наголосила артистка.

"У цьому житті ми кожен день робимо вибір. Сидіти і нічого не робити або кожен день викликати себе на бій. Своє тіло, душу або мозок", - написала Седокова.

Аня полюбляє мотивувати своїх фолловерів

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