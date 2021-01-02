Седокова у спідньому випнула сідниці для гарячого ФОТО з чоловіком
Субота, 2 січня 2021, 16:18
Співачка Ганна Седокова та баскетболіст Яніс Тімма зустріли свій перший Новий рік у статусі сімейної парочки та не могли не порадувати фанів (і не вибісити хейтерів) спільним сексі фото.
"Погана новина в тому, що час летить. Добра новина в тому, що пілот - ти", - підписала Аня світлину.
Нагадаємо, 38-річна артистка чесно розказала, скільки зайвих кілограмів має, і як намагається побудувати правильні стосунки з їжею.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Весільні кадри, сльози та поцілунки: Седокова представила кліп про своє кохання до Тімми. ВІДЕО
"Слабка дівчинка" Седокова розказала, яке у них з Тіммою стоп-слово
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії