Седокова у спідньому випнула сідниці для гарячого ФОТО з чоловіком

Співачка Ганна Седокова та баскетболіст Яніс Тімма зустріли свій перший Новий рік у статусі сімейної парочки та не могли не порадувати фанів (і не вибісити хейтерів) спільним сексі фото.

"Погана новина в тому, що час летить. Добра новина в тому, що пілот - ти", - підписала Аня світлину.

Нагадаємо, 38-річна артистка чесно розказала, скільки зайвих кілограмів має, і як намагається побудувати правильні стосунки з їжею.

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