"Слабка дівчинка" Седокова розказала, яке у них з Тіммою стоп-слово

37-річна співачка Ганна Седокова зізналася, що тільки зі своїм чоловіком Янісом Тіммою вона з тигриці перетворилася на слабку маленьку дівчинку.

І хоча у подружжя бувають сварки і непорозуміння, вони знайшли спосіб їх припиняти стоп-словом.

Про це Аня розказала в інтерв’ю журналу "Антенна-Телесемь".

"З Янісом я можу бути собою. Мені не треба вдавати, когось із себе зображувати. З ним я маленька слабка дівчинка. Якщо раніше все життя була тигрицею, що бореться за виживання і долає перешкоди, то зараз поруч зі мною надійне плече", - зазначила Седокова.

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Яніс молодший за Аню на 9 років, але це не заважає йому бути "надійним плечем"

"Знаю, що Яніс завжди дасть правильну пораду, не нав'язуючи її мені і не наполягаючи. І я прислухаюся, а раніше мені хотілося опиратися. Ми багато в чому схожі. Хтось вважає, що стосунки будуються на відмінностях, мені здається, що ні. Мені подобається, що у нас однакові погляди на багато що. У нас в обох бажання віддавати один одному більше, ніж брати. Важливо, щоб інший був безмежно щасливий", - наголосила Аня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 28 Окт 2020 в 3:43 PDT

Звісно, навіть у них з Янісом не все буває гладко. Але закохані знайшли цікавий спосіб виправляти складні ситуації.

"Не буває ідеальної рожевої картинки. І ми з Янісом сваримося, лаємося. Але знайшли рішення. У нас є стоп-слово. Ми домовилися, що на якому б етапі роздратованості, розладу або образи один на одного ми не знаходилися, якщо хтось із нас вимовляє "персик", інший миттєво замовкає і забуває про все, що тільки що наговорив", - поділилася лайфхаком співачка.

Цікаво, чи є у них стоп-слово у ліжку

Також багатодітна мама зізналася, що з сином Гектором її новий чоловік, який сам має маленького сина, знайшов контакт не одразу.

"Це не відбувалося так: "Ой, який симпатичний малюк! Дай-но я його засюсюкаю! Ось подарунки твоїм дітям". Ні, з боку Яніса була обережність, він і Гектор довго один до одного примірялися. І пройшли довгий шлях", - розповіла Седокова.

До недавнього часу Яніс не міг бачити свого сина через ексдружину, яка була проти. Але нещодавно спортсмен урегулював це питання і влітку провів з малюком багато часу

"Той, хто стежить за мною в Instagram, бачив, що я тільки місяці 2-3 тому розмістила фото Яніса з Гектором. Тому що я поважаю почуття всіх, залучених в цю історію. І розумію, як важко і боляче було тій стороні (екс дружині Тімми – ред..). А ось з моїми дочками у Яніса давно склалися чудові стосунки, тепер в нашій сім'ї я поганий поліцейський", - зазначила Аня.

Нагадаємо, нещодавно "розлученка з дітьми" Седокова закликала жінок не припиняти шукати кохання.

Фото з Instagram