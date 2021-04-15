"Нема чого надягти": Дорофєєва показала смішне фото в трусиках
Четвер, 15 квітня 2021, 15:30
Співачка Надя Дорофєєва похизувалася пружною дупцею в мережі.
"Нема чого надягти", - озвучила зірка таку болісну для багатьох дівчат проблему.
"Іди так, благаю", - відгукнувся в коментарях її чоловік Володимир Дантес.
Нагадаємо, якось 3-річна Надя зізнавалася, що вважає себе надто худою, тому часто ховається під одягом оверсайз.
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