Кухар на Шрі-Ланці показалася в шпагаті та на чоловікові

Балерина Катерина Кухар не забуває про тренування і розтяжку навіть під час відпочинку з коханим.

Зараз, коли танцівниця з чоловіком проводять канікули на Шрі-Ланці, вона не лише позує в купальнику коло океану, а й ділиться корисною інформацією щодо тренувань.

Кухар показалася у шпагаті та під час виконання своїх звичайних вправ, які допомагають їй тримати себе у формі, де б вона не була.

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Для пустощів Катерина теж час знаходить, особливо в обіймах коханого чоловіка Олександра Стоянова.

"Будь-яке місце стає ще прекраснішим, коли ти поруч", - романтично підписав це фото Олександр

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