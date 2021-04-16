Кухар на Шрі-Ланці показалася в шпагаті та на чоловікові
П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:06
Балерина Катерина Кухар не забуває про тренування і розтяжку навіть під час відпочинку з коханим.
Зараз, коли танцівниця з чоловіком проводять канікули на Шрі-Ланці, вона не лише позує в купальнику коло океану, а й ділиться корисною інформацією щодо тренувань.
Кухар показалася у шпагаті та під час виконання своїх звичайних вправ, які допомагають їй тримати себе у формі, де б вона не була.
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Для пустощів Катерина теж час знаходить, особливо в обіймах коханого чоловіка Олександра Стоянова.
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